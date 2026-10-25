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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya 01 DSD 55 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'ler içerisinde 01 DSD 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut D'ye çarptı. Meydana gelen kazada Mahmut D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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