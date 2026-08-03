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Adıyaman'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde Mustafa K. yönetimindeki otomobil, yaya Abdurrahman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapcami Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki 02 AGC 875 plakalı otomobil, caddede yaya olarak yürüyen Abdurrahman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralanırken, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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