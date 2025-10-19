Adıyaman'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 FC 086 traktör ile Abdurrahman Y. idaresindeki 27 HU 850 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktörün arkasında bulunan pulluk otomobilin parçalanmasına neden oldu. Kazada yaralanan sürücü Abdurahman Y. araç içerisinde sıkıştı. Kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN