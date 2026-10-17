Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Adıyaman'da otomobil ve motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da otomobil ve motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi'nde Karayolları Kavşağı yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında Mustafa Enes G., yönetimindeki 02 AEJ 907 plakalı motosiklet ile Zeynal Abidin A., yönetimindeki 02 AGM 881 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Enes G., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Günün bombası! Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Fatih Dönmez, Haberler.com'a açıkladı: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

"Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz"
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo