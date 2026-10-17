Adıyaman'da otomobil ve motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında Mustafa Enes G., yönetimindeki 02 AEJ 907 plakalı motosiklet ile Zeynal Abidin A., yönetimindeki 02 AGM 881 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Enes G., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı