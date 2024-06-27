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Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Şeyho Y. idaresindeki otomobil ile Muharrem D. idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyho Y. idaresindeki 38 AC 574 plakalı otomobille Muharrem D. idaresindeki 46 LH 239 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muharrem D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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