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Adıyaman'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Gerger Karayolu Üzeyir Peygamber Türbesi yakınlarında plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Ömer D. (23), Yılmaz A. (24), Dilan İ. (22), Ayşe İ. (30), Mehmet Mirza İ. (10), Bayram A. (24), Emir Ö. (26), Mehmet Emin A. (54), Ömer İ. (6), Sümeyra İ. (32) ve Sinan İ. (29) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ile jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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