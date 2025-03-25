Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direğe çapan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A (43) yönetimindeki 02 ADN 344 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlanma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü A.A (43) ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalede yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN