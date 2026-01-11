Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Aydın (35) idaresindeki 06 FBE 14 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Aydın ile otomobilde bulunan Devrim Azad Aydın (5) ve Musa Umut Aydın (3) yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN