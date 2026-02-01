Otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde 02 FL 501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN