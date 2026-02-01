Otomobil takla attı: 2 yaralı
Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla atarak ters döndü. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde 02 FL 501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa