Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Adıyaman-Kahta Karayolu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil takla attı. Sürücü G.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.Ç., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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