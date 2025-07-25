Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.Ç., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN