Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yakup Kartal (26), idaresindeki 02 HK 996 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Yakup Kartal yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN