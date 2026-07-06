Otomobil sitenin bahçesine düştü
Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek bir site bahçesine girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, karayolundan site bahçesine düştü.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AET 587 plakalı otomobil, Bahçecik Mahallesi Sitilce Caddesi üzerinde şehir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Bahçecik TOKİ'lerin bahçesine düştü. Yaklaşık yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yaşanan kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN