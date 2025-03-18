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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Sinan Gezici idaresindeki 27 BTK 34 plakalı Tofaş otomobil, Adıyaman - Çelikhan Karayolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Sinan Gezer ile otomobilde bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yaralılar bulundukları araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan yaralılardan sürücü Sinan Gezici Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Yusuf Murat ile Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastanede tedavi olmaları konusundaki yoğun ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden ayrılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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