Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Besni ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Üçgöz Köyü ile Kutluca Köyü arasındaki yolda seyir halinde olan, M.E. sevk ve idaresindeki 33 AIZ 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü M.E. ve araçta bulunan S.E.Ç. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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