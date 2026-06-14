Araç motoruna giren kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesinde bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri park halindeki aracın sahibine ulaşarak aracı açtırdı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde motora sıkışan kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı