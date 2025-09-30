Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında Ramazan D., idaresindeki 42 DHY 14 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ramazan D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN