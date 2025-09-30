Haberler

Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman-Kahta Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı Ramazan D., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında Ramazan D., idaresindeki 42 DHY 14 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ramazan D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
