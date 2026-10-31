Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yusuf Ergün M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı