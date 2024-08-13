Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde Göktuğ T., idaresindeki 02 AER 952 plakalı motosiklet ile Ramazan T., idaresindeki 02 FL 343 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Göktuğ T. yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ile trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN