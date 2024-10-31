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Adıyaman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki 34 ET 8526 plakalı Ford marka otomobil ile Aziz Torun idaresindeki 33 NMD 68 plakalı Ford marka hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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