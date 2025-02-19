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Adıyaman'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 180 sokak üzerinde Latif K. idaresindeki 27 UY 812 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Latif K. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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