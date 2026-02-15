Haberler

Yolda oluşan çukur kazaya neden oldu: 2 yaralı

Güncelleme:
Gölbaşı ilçesinde yol üzerindeki çukura giren otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çukurdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatmanur Arslan idaresindeki 46 AHK 835 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde seyir halindeyken yolda oluşan çukura girdi. Çukura giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kasım Avcı ile Muhammed Alparslan Arslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
