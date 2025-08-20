Adıyaman'da Otomobil Çukura Düşmesi Sonucu 5 Yaralı

Besni ilçesinde bir otomobilin geri geri çıkarken altyapı çukuruna düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin alt yapı çukuruna düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni Çevre Yolu üzerinde bir apartmanın önünde meydana geldi. 27 TR 533 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., aracı geri geri çıkarırken yol çalışmasını fark etmeyip çukura düştü. Kazada sürücü A.A. ile birlikte araçta bulunan H.A., A.K.A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan toplam 5 yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
