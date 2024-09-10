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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da Beşpınar mevkiinde Abuzer El-Gaffari Türbesi kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve sürücü Abuzer S. yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Beşpınar mevkiinde Abuzer El-Gaffari Türbesi kavşağında gerçekleşti. Adıyaman'dan Kahta istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 352 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş almak isteyen Abuzer S. idaresindeki 02 AEA 020 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abuzer S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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