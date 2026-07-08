Otluk alandaki yangın bahçeye sıçradı

Adıyaman'da otluk alanda çıkan ve bahçeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bahçeye sıçradı. Yangının bahçeye sıçramasıyla daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı