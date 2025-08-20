Adıyaman'da Otluk Alan Yangını: Kimliği Belirsiz Şahıslar Soruşturuluyor

Adıyaman'da Otluk Alan Yangını: Kimliği Belirsiz Şahıslar Soruşturuluyor
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verilen otluk alan yangını kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından inşaat malzemelerinin bulunduğu alanın hemen yanındaki otluk alan ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27114 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateşe verdiği otluk alan kısa sürede alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, otluk alanı ateşe verdikten sonra kaçanların olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
