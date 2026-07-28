Adıyaman'da Orman Yangını Paniği

Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan İndere (Zey) Köyü yakınlarında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere karşı müdahaleleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı