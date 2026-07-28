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Adıyaman'da Orman Yangını Paniği

Adıyaman'da Orman Yangını Paniği
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Adıyaman'ın İndere (Zey) Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri alevlere müdahale ediyor; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan İndere (Zey) Köyü yakınlarında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere karşı müdahaleleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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