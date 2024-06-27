Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Orman Yangınına Havadan Müdahale

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanların ateşiyle başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak kontrol altına alınan yangının tekrar başlamasıyla büyüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterler yangına müdahale ederken, karadan itfaiye araçlarının müdahalesi zorlaşıyor. Şuana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

İddiaya göre, çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün çıkan ve aynı gün gece kontrol altına alınarak söndürülen orman yangını bu gün yeniden başladı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Şuana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangını Helikopter Jandarma Adıyaman İtfaiye Gerger 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title