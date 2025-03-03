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Adıyaman'da ölümlü kaza! Köylüler yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'da ölümlü kaza! Köylüler yolu trafiğe kapattı
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Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61), bir otomobil çarptı. Kazada Kurt hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Rabia Y. ve Zeynep Ö. yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61), S.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Bilal Kurt hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Rabia Y. ve Zeynep Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Kurt'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KÖYLÜLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza sonrası köy sakinleri Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler kazanın yaşandığı yerde sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını dile getirerek, yolda ışıklandırmanın yapılmasını istedi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un vatandaşları ikna etmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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