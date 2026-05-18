Okul önünde kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, ortaokul önünde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Emniyet Ortaokulu önünde iki şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya polis ekiplerince müdahale edilirken olayda M.Ç., isimli şahıs darp neticesi yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı