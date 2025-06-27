Adıyaman'da Narkotik Uygulaması: Kimlik Kontrolleri ve Üst Aramaları Yapıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mimar Sinan Parkı'nda denetimler gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilere üst araması yapılarak vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte narkotik uygulaması yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, şüpheli görülen kişilere üst araması uygulandı.
Ekipler, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa