Adıyaman'da Narkotik Uygulaması: 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narkotik uygulamalarında 2 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında 91 sokak, 37 park, 31 metruk bina, 114 iş yeri inceledi. Jandarma ekipleri aynı zamanda çalışmalar kapsamında 275 aracın sorgusunu yaparken 2 bin 679 kişinin ise kimlik kontrolü yapıldı.

Sorgusu yapılan 2 bin 679 kişiden 20'si çeşitli suçlardan arandığının tespit edilmesi üzerine haklarında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN