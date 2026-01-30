Haberler

Narkotik ekiplerinden şok uygulama

Narkotik ekiplerinden şok uygulama
Güncelleme:
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde denetimler yaptı. Parklar ve metruk binalar gibi bölgelere odaklanan ekipler, şüpheli şahısların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekiplerince şok denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde denetim yaptı. Parklarda, metruk binalarda ve buna benzer bölgelerde denetimler yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yaptı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

