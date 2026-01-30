Narkotik ekiplerinden şok uygulama
Narkotik Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde denetim yaptı. Parklarda, metruk binalarda ve buna benzer bölgelerde denetimler yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yaptı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa