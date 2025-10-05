Haberler

Adıyaman'da Muhtarlık Seçimleri Nedeniyle Kavga: 30 Yaralı, 56 Gözaltı

Adıyaman'da muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumet sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada 30 kişi yaralanırken, 56 kişi gözaltına alındı. Olay, adliye önünde yeniden patlak verdi.

Muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan ve Adıyaman Adliyesi önünde birbirine öldüresiye saldırarak 30 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 56 şahıs adliyeye sevk ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki günlerde Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve kavgaya ailelerin akrabaları da dahil olmuştu. Büyüyen kavgada taş ve sopa darbeleri nedeniyle toplam 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İlk kavganın ardından gözaltında bulunan şahısların Adıyaman Adliyesi'ne sevk edileceği saatlerde kavga eden şahısların yakınları adliye önünde tekrar birbirine saldırmış, savaş alanına dönen adliye önünde şahıslar bir birini öldüresiye darp etmişti. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya ateş açmıştı. Adliye önündeki kavga yerinde ise 15 kişi yaralanmıştı. Toplam 30 kişinin yaralandığı olayda 56 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Adıyaman Adliyesi önünde muhtemel bir olaya karşı hem jandarma hem de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

İşlemleri tamamlanan 56 şahıstan 7'si Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Geriye kalan gözaltındaki 49 şahsın da işlemleri tamamlandıkça adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
