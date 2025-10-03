Haberler

Adıyaman'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 30 Yaralı

Adıyaman'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 30 Yaralı
Adıyaman Gümüşkaya Köyü'nde muhtarlık seçimleri nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, Adıyaman Adliyesi önünde de kavgaya dönüştü. Toplam 30 kişinin yaralandığı olayda, taş, sopa ve bıçak gibi saldırı araçları kullanıldı. Polis, kavgayı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

Adıyaman Adliyesi önünde meydana gelen ve 30 kişinin yaralandığı kavganın son muhtarlık seçiminden kaynaklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü'nde daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve kavgaya ailelerin akrabaları da dahil olmuştu. Büyüyen kavgada taş ve sopa darbeleri nedeniyle toplam 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Köydeki kavga adliyeye önünde de devam etti

İlk kavganın ardından gözaltında bulunan şahısların Adıyaman Adliyesi'ne sevk edileceği saatlerde kavga eden şahısların yakınları adliye önünde tekrar birbirine saldırdı. Savaş alanına dönen adliye önünde şahıslar bir birini öldüresiye darp etti. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya ateş açtı. Açılan ateşe de aldırış edilmeyince polis ekipleri şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Adliye önündeki kavgada da 15 kişi yaralandı, sebep muhtarlık seçimi çıktı

Adliye önünde yaşanan kavga olayında da 15 kişi yaralandı. Toplam 30 kişinin yaralandığı çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayın muhtarlık seçimlerinden dolayı iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

