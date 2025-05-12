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Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ferdi G., idaresindeki 41 AOF 550 plakalı motosiklet ile J.G., idaresindeki 34 DJT 016 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ferdi G. ile motosiklette bulunan Rıdvan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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