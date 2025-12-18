Haberler

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olan motosiklet sürücüsü Caner Ata, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İrfan Gündüz idaresindeki otomobil ile Caner Ata idaresindeki motosiklet, Besni ilçesi Yenikent Fen Lisesi civarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Caner Ata yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
