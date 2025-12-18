Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İrfan Gündüz idaresindeki otomobil ile Caner Ata idaresindeki motosiklet, Besni ilçesi Yenikent Fen Lisesi civarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Caner Ata yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN