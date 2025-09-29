Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Nurgül Ş. isimli motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı, ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nurgül Ş., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Adıyaman merkez Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nurgül Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurgül Ş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
