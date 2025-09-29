Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurgül Ş., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Adıyaman merkez Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nurgül Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurgül Ş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN