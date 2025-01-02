Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen motosiklet ve otomobil kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aysel A. idaresindeki 02 AFA 285 plakalı motosiklet ile Kadir E. idaresindeki 38 ABU 029 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi Trafo Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aysel A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN