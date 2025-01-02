Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aysel A. idaresindeki 02 AFA 285 plakalı motosiklet ile Kadir E. idaresindeki 38 ABU 029 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi Trafo Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aysel A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN