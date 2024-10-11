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Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Muhammed Umut Parlak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5020 sokak içerisinde Muhammed Umut Parlak (17) 34 GYV 562 plakalı Arora marka motosiklet ile Nurten C. idaresindeki 02 ABD 669 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza yerinde başındaki kaskla birlikte yere yığılan Muhammed Umut Parlak, ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Umut Parlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen feci kaza anı ise saniye aniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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