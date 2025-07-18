Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1120 Sokak'ta yaşandı. Abdurrahman Ö. idaresindeki 02 AFH 269 plakalı motosiklet ile Muhammed H. yönetimindeki 02 MA 2314 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Remziye Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Remziye Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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