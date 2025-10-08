Adıyaman'da Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Kaza, 4 Ekim tarihinde Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyü deprem konutları kavşağında meydana gelmişti. İddiaya göre, Arif Uçar idaresindeki 44 ADN 082 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken yolda dönüş yapmak isteyen İbrahim Ekinci yönetimindeki 02 AEN 682 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Ekinci ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ekinci, önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Ekinci, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İbrahim Ekinci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN