Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2.Çevre Yolu Trafik Parkı yakınlarında Mehmet Anıl C. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Anıl C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN