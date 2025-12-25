Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman merkezinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen motosikletten yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2.Çevre Yolu Trafik Parkı yakınlarında Mehmet Anıl C. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Anıl C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

