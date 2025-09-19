Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Besni Karayolu'nda bir motosikletin devrilmesi sonucu Seydi Y. ve Ahmet Kerim D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinile bilgilere göre, sürücüsü tespit edilmeyen 02 AEB 541 plakalı motosiklet, Adıyaman- Besni Karayolu Taşlıyazı Mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Seydi Y., ile Ahmet Kerim D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.