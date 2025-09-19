Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinile bilgilere göre, sürücüsü tespit edilmeyen 02 AEB 541 plakalı motosiklet, Adıyaman- Besni Karayolu Taşlıyazı Mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Seydi Y., ile Ahmet Kerim D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN