Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Muhammed Burak Kop, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgilere göre, kaza merkez Yunus Emre Mahallesi'nde Şevenk Deresi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Burak Kop (18) idaresindeki 02 AFA 579 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
