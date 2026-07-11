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Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer ikisi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde Ömer Faruk D. idaresindeki 02 ADB 085 plakalı motosiklet ile Duygu Kılıç yönetimindeki 02 AGN 656 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Duygu K'nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Esila K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ömer Faruk D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edilirken, Duygu K. ile Esila K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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