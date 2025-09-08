Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde 14 yaşındaki M.E.Ö., idaresindeki 27 ALL 861 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü M.R.Ö., ile motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.A.Y., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
