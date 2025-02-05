Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre Malatya istikameti 1 Nisan Bulvarı üzerinde Atilla K. idaresindeki 02 ADH 563 plakalı motosiklet, Gölbaşı Adliyesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Atilla K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Eren O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN