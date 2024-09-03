Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Ahmet G. idaresindeki plakasız motosiklet ile Ramazan Eren C. idaresindeki 07 BAH 598 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosikletin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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