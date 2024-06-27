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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde Muharrem Ç., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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