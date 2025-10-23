Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ile Tırın Çarpışması: 1 Ölü

Adıyaman-Kahta Karayolu'nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bektaş, tırla çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında Mehmet Bektaş (55) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bektaş ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bektaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
